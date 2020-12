Meteo: nubi a Natale con qualche fiocco, gelo dopo. Peggiora il 27

Nella giornata di Natale, un freddo legato a una bassa pressione atlantica interesserà il Nord Ovest, con successivo tracollo termico. Temperature minime piuttosto fredde al primo mattino, con valori particolarmente rigidi su aree rurali e bassi piani in ombra.

Il 27 pomeriggio cambio di regime con aria più umida di marca Sud Occidentale a scorrere sul cuscinetto di aria fredda creatosi nei giorni precedenti, con ritorno della neve anche in pianura. Poi migliora sino all'inizio del 2021.

A Torino quindi avremo questa situazione. Nubi irregolari oggi, domani coperto con precipitazioni dalla tarda mattinata e in particolare con una spruzzata di neve sul basso Piemonte. Miglioramento a Santo Stefano, sino al prossimo peggioramento previsto nella notte di domenica 27. Quota neve 500 metri con gelate estese, attenti a tratti stradali ghiacciati. Minime in pianura intorno a 1-2° C e massime 4-7° C. In pianura venti moderati da Est in pianura, forti sui rilievi. Da lunedì 28 dicembre nevicate anche a bassa quota.

Previsioni locali

