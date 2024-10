Febbre da Tananai: tutti in coda per il firmacopie a La Feltrinelli

Tutti in coda per Tananai allo store de La Feltrinelli per farsi autografare il suo ultimo album, Calmocobra.

Niente concerto di Capodanno

L’artista, in un primo momento dato per certo tra i cantanti in line up per il Concerto di Capodanno, appuntamento poi smentito dal suo stesso staff, farà tappa nel capoluogo piemontese il 3 dicembre.

Tutti in coda per il firmacopie

Intanto però l’artista è atteso alle 17 per un firmacopie nello store di piazza CNL, ma la coda, soprattutto di giovanissimi, è già iniziata. Decine di ragazzi e ragazzi si sono già appostati pazientemente davanti alle vetrine targate Felitrinelli.

C’è chi ha già in mano il vinile pronto per farselo autografare e chi addirittura si è portato dietro il pranzo. Insomma, la Tananai mania non aspetta il 3 dicembre.