Come potrebbero cambiare gli equilibri della Serie A con il calciomercato?

Fine dicembre, tempo di bilanci concreti e correzioni in corsa per la Serie A. Il 2021 è alle porte e non tutte le squadre sono tranquille: tra chi ha l’esigenza di rifinire una squadra già solida e chi non ha avuto le risposte che attendeva a inizio stagione, sono molte le società che pensano a dei correttivi per cominciare al meglio il nuovo anno.

Il Milan viaggia a gonfie vele, ma non può distrarsi: fare a meno di Ibrahimovic è dura e non è detto che non si cerchi un attaccante in più , senza l’ambizione di sostituire lo svedese, unico nel suo genere. Se il rientro dovesse tardare un’alternativa davanti sarebbe una buona idea per restare competitivi su tutti i fronti quando ripartiranno le coppe. Nel mirino Giraud, anche se non sembra così vicino, mentre Milik, dato per partente da Napoli, è allettante. Sempre da parte partenopea, l’ultimo a entrare nella rosa dei nomi possibili è Llorente, tentato anche dalla Samp, che finora ha messo sul piatto l’unica offerta reale.

Giraud, il francese più desiderato d’Europa in rotta con il Chelsea, è oggetto delle attenzioni anche dell’altra milanese, l’Inter, fuori dalle coppe europee e decisa a farsi valere in campionato, il torneo su cui puntare tutte le ambizioni di una stagione fino a qui abbastanza deludente e per questo non è detto che la squadra di Conte non si trasformi nell’avversaria più temuta. Altro obiettivo dei nerazzurri è Paredes, l’argentino del Paris Saint Germaine potrebbe lasciare il club, costretto a vendere pezzi pregiati per ripianare il bilancio. Conte non si sbottona e sostiene la squadra, ma senza dubbio si aspetta un intervento forte sul mercato da parte della dirigenza e rumors sostengono che abbia già messo sul piatto alcuni giocatori (Eriksen, Vecino, Pinamonti, Perisic) come contropartita per puntare a una rosa snella e più efficace.

Sul fronte bianconero, forte degli ultimi risultati positivi e della qualificazione agli ottavi di Champions, si riaffaccia il grande ex Pogba , che per bocca di Raiola ha ratificato l’addio al Manchester United. Il francese ha un costo proibitivo, ma la Juventus è la sua prima scelta.

Qui puoi scommettere sulla vincente Serie A con le quote scudetto 2021 , che vedono ancora in testa, nonostante la classifica, la Vecchia Signora, con una quota di 2.75, seguita dall’Inter a 3.75. Indietro il Milan, solo quarto con 7.00 nonostante l’ottima prova di questi primi mesi, che ha davanti anche il Napoli con 5.50. L’Atalanta è più staccata, con 12.00, mentre Roma e Lazio sono vere e proprie scommesse, con le quote che si attestano per ora, rispettivamente, su 16.00 e 25.00.