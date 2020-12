Natale 2020, gli auguri di Appendino: "Anno difficile, speriamo di poterci riabbracciare presto" [VIDEO]

In un giorno di festa certamente diverso da quelli vissuti sin ora, i pensieri vanno inevitabilmente alla pandemia : “ Con questo video ci tenevo a fare gli auguri di buon Natale ai lettori e alle lettrici della comunità di Torino Oggi. E’ stato un anno molto difficile, segnato dalla pandemia. L’emergenza sanitaria è diventata emergenza economica e sociale ” ha ammesso la sindaca .

Dopo una breve analisi di quello che è stato, Appendino non può che guardare al 2021, per quelli che saranno gli ultimi mesi alla guida di Torino. Una città che ambisce a risolleversi e a riemergere dalle difficoltà: “Quest’anno finalmente volge al termine e quindi auguri di buon Natale. Auguri per un sereno 2021, sperando di poterci riabbracciare presto” ha concluso la prima cittadina.