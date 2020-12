Risveglio sotto un leggero manto bianco, a Torino e in provincia è arrivata la neve [FOTO]

Doveva arrivare nella notte e non ha di certo deluso le aspettative la neve annunciata dai meteorologi. Anche a Torino, ma soprattutto in montagna e in collina, è stata una notte contraddistinta da decise nevicate. Il risultato? Strade imbiancate e tetti ricoperti di neve.

Se in città non si può di certo parlare di precipitazioni copiose, in montagna e in collina la situazione è diversa: la neve è caduta in abbondanza. Già dalle prime ore del mattino, anche a Torino, sono comunque in azione i mezzi spargisale, mentre fuori dai condomini i custodi tengono puliti i tratti di marciapiede di loro competenza. Non si registrano particolari disagi al traffico, che risulta scorrevole anche grazie alla pulizia delle strade.