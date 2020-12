Impianti da sci, incertezza sulle riaperture. Le Regioni: "Servono certezze su date e ristori"

Tempi incerti per la riapertura, ristori non arrivati. Il "caos impianti da sci" provoca una profonda frattura tra il Governo e le regioni del Nord Italia. "Dopo più di un mese dall’approvazione delle linee guida per l’apertura degli impianti sciistici in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prendiamo atto della pubblicazione delle osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico tra le quali si richiede una differenziazione delle regole della capienza tra zone gialle e arancioni. Ora, grazie a questi suggerimenti di modifica del CTS – non di certo una bocciatura come molti quotidiani hanno voluto far intendere – si potrà arrivare all’approvazione definitiva del documento. Come Regioni e Province autonome siamo già al lavoro per portare in approvazione al più presto il protocollo rivisto, auspicando – almeno questa volta – in un velocissimo responso da parte del CTS. A quel punto si saprà come si potrà aprire, ma chiaramente non è sufficiente, serve anche una data di apertura" affermano gli assessori delle Regioni delle Alpi.