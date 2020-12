Reale Mutua Torino: Le Ultime Performance della Squadra

Il calcio è senza dubbio lo sport più seguito in Italia, anche quando si tratta di squadre che non militano nel campionato di Serie A, come ad esempio il Venezia FC .

Tuttavia, sia che siate appassionati di questo sport, oppure che preferiate altre discipline sportive, siti come quello del Reggina Calcio offrono la possibilità di trovare e usufruire di codici promozionali con cui piazzare delle scommesse sportive sui siti dei bookmaker operanti in Italia.

Però, in questo articolo non ci concentreremo sul calcio, bensì sul basket, e, più in particolare sul Reale Mutua Torino Basket, un team che sta ultimamente regalando forti emozioni ai suoi fan.

Le Ultime Due Partite del Reale Mutua Torino

In questo articolo, focalizzeremo l’attenzione specialmente sugli ultimi due match giocati dal Torino Basket, ovvero squadra che per motivi di sponsorizzazione viene spesso chiamata con il nome completo di Reale Mutua Torino Basket. Più nello specifico si tratta di due partite con esiti molto diversi: una vittoria e una sconfitta.

La Vittoria a Trapani

Iniziamo col descrivere la straordinaria vittoria del Torino Basket a Trapani, in Sicilia, che si è conclusa con un risultato di 110 a 83 per i torinesi. Ricordiamo che questa era una partita importante sia per i giocatori che per i tifosi stessi in quanto il team era reduce da una prestazione tutt’altro che ideale contro il Tortona.

I giocatori non hanno però deluso coach Cavina e il loro pubblico dato che si sono abbattuti come una forte tempesta contro il Trapani. In particolar modo, dopo un primo tempo più che altro equilibrato e che si è concluso con un punteggio di 23 a 24, la squadra torinese ha cambiato ritmo, trovando addirittura un picco di +11 verso la metà del secondo tempo.

Il Trapani, dopo aver provato a reagire anche se mancava Matteo Palermo, falliscono nel penetrare la difesa del Reale Mutua Torino, regalando agli ospiti una vittoria non troppo sudata.

Nel terzo e quarto tempo, vediamo infatti un Torino Basket attento a non lasciare spazio agli avversari e al contempo volenteroso di attaccare e aumentare il distacco fra i due team.

La Sconfitta a Treviglio

L’ultima trasferta del 2020 si è svolta a Treviglio per il Reale Mutua Torino, però il risultato si è rivelato essere lungi da quello sperato dato che i lombardi non si sono lasciati intimidire e hanno donato agli avversari una serata da dimenticare.

Il risultato finale è quello di 77-66, però ciò che ha deluso i giocatori e il coach è stata la prestazione del team dato che, diversamente da quanto era accaduto in Sicilia, Diop da solo non è bastato per salvare il risultato.

Il Treviglio non ha lasciato tregua ai torinesi, attaccando fin dal primo minuto e costringendo gli ospiti ad inseguire i punti segnati per tutta la durata della partita. Sebbene coach Cavina, con urla ed esortazioni abbia provato ad incitare i suoi giocatori, riuscendo persino ad ottenere qualche riscontro, tutto ciò non è bastato per portare a casa una tanto desiderata vittoria.