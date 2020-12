Rom, l'assessore Marrone: "Grazie a un nostro emendamento sequestro per legge su camper e roulotte abusivi"

"Abbiamo colto l’opportunità della revisione della legge regionale sul turismo itinerante per trovare una soluzione al problema dei mini insediamenti abusivi di nomadi che sta affliggendo Torino, in particolare dopo che il superamento dei campi di strada Germagnano e corso Tazzoli ha sparso camper e roulotte di rom abusivi tra i giardini, parchi giochi e cascine tanto della periferia nord che di quella sud del capoluogo: finora la polizia municipale poteva solo staccare una multa pecuniaria, che rimaneva ovviamente sulla carta, ma adesso grazie al nostro emendamento i Sindaci del Piemonte potranno procedere al sequestro amministrativo di camper e roulotte abusivi". Lo annuncia Maurizio Marrone, assessore alla semplificazione della Regione Piemonte, che esulta: "Con la nostra azione di governo la Regione si conferma avanguardia della sicurezza in Italia presidio di legalità per sanare dal degrado diffuso il territorio, e in particolare le periferie dimenticate dalle istituzioni".