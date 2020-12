Saldi, la Regione dà il via libera: partenza il 7 gennaio, dureranno 8 settimane

In Piemonte i saldi dureranno 8 settimane e inizieranno il 7 gennaio 2021 . La decisione, annunciata nei giorni scorsi, ha trovato oggi il suo iter conclusivo con l’approvazione della delibera, a firma dell’assessore al Commercio, Vittoria Poggio , in cui è contenuta la disciplina delle vendite di fine stagione.

“Facendo partire le liquidazioni nello stesso giorno per tutte le categorie merceologiche, abbiamo garantito alle imprese il diritto di libera concorrenza” ha sottolineato l’Assessore. “In questo modo – ha aggiunto Poggio – non ci saranno distinzioni tra commercio in sede fissa e commercio online”.