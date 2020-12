Regione, Canalis attacca: “Stravolta la legge sul turismo itinerante, usata come una clava per colpire i rom”

"Capiamo la fregola pre-elettorale che spinge a sfruttare temi di pancia come il disagio dei Rom, ma arrivare a proporre il sequestro dei camper e delle roulottes dei turisti non in regola, solo per colpire i Rom, ci pare davvero troppo. La norma sul turismo itinerante portata ieri in aula doveva essere un provvedimento meramente tecnico. L’inserimento all’ultimo minuto di un emendamento non tecnico come quello dell’assessore regionale Maurizio Marrone non corrispondeva agli accordi presi con l’assessore competente, Vittoria Poggio, e ci induce a chiederci se per Cirio & Company qualsiasi tema, compreso il turismo o l’inserimento abitativo delle persone private della roulotte, sia sacrificabile alla propaganda" conclude Canalis.