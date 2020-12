Regione, il gruppo 5Stelle dopo l'abbandono di Frediani-Bertola: "Dispiaciuti, ma andiamo avanti"

"Apprendiamo con rammarico della decisione di due colleghi di abbandonare il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte. I cittadini che hanno votato con fiducia il simbolo del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali potranno però contare su di noi. Rimarremo al nostro posto, con coerenza". Lo scrive il gruppo regionale del M5S Piemonte, dopo l'annuncio di Francesca Frediani e Giorgio Bertola, che passeranno al gruppo Misto [LEGGI QUI].

"Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale sta affrontando la sfida più difficile, importante ed impegnativa degli ultimi decenni ed anche noi, in Consiglio regionale, sentiamo il peso di questa responsabilità".

"Il nostro gruppo continuerà a lavorare con massimo impegno per dare voce a tutti i cittadini che, un anno e mezzo fa, hanno scelto di essere rappresentati in Regione Piemonte dal Movimento 5 Stelle. Un lavoro che proseguirà in aula, in commissione così come sul territorio a sostegno di tutti i gruppi locali che potranno contare sui consiglieri regionali per l'intera legislatura".

"Affronteremo ogni provvedimento con serietà e coerenza. Gli stessi che accompagnano il nostro gruppo fin dal 2010, anno in cui proprio nel nostro Piemonte vennero eletti i primi consiglieri regionali nella storia del Movimento 5 Stelle".