Prosegue la tradizionale iniziativa: il 'primo ciuccio' ai nati il 1° gennaio lo regala Torinoggi.it

Cari lettori, proponiamo anche quest'anno l'iniziativa 'Il primo ciuccio lo regala il nostro quotidiano on line' per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza in un anno così complesso come il 2020.

Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2021 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il loro primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato con il nome del nostro quotidiano. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico.I genitori che non gradissero un ciuccio potranno richiedere un bavaglino personalizzato.

In base alle misure di sicurezza Covid non potremmo consegnarlo di persona per cui invitiamo i genitori a scriverci via mail a media@morenews.it indicando il nome del figlio/a e l'indirizzo dove spedirlo.

Così vogliamo dare il benvenuto al 2021, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.