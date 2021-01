Attualità |

Domani partitissima per la Reale Mutua basket contro la Apu Udine

Test probante contro la seconda in classifica per gli uomini di coach Cavina: "voglia e concentrazione saranno fondamentali"

Demis Cavina presenta la sfida contro la Apu Udine

Un big match apre il 2021 della Reale Mutua Basket Torino, che domani, domenica 3 gennaio, alle ore 17, affronterà l’Apu Udine seconda in classifica. La squadra di coach Boniciolli è formazione esperta, profonda e talentuosa. Intensità e atletismo sono aspetti importanti del gioco bianconero. Johnson è scorer di altissimo livello, formando con Giuri un backcourt fisico e talentuoso. La Reale ha avuto alcuni acciacchi in settimana con Campani e Toscano, ma scenderà in campo con la stessa voglia e intensità dimostrata contro Mantova. Partendo dalla difesa, aspetto fondamentale della formazione gialloblu e punto di attenzione costante dello staff tecnico. Tanti gli ex per Torino, coach Cavina, Diop, Alibegovic e Penna sono stati infatti protagonisti al PalaCarnera. Queste le parole del tecnico Demis Cavina alla vigilia della partitissima: "Stiamo cercando di portare il gruppo ad una omogeneità di condizione atletica e tecnica che ci permetta maggiore continuità anche in vista delle tante partite ravvicinate che ci aspettano a breve. È stata evidente, infatti, la flessione avuta in un paio di occasioni e a prescindere dai risultati, dobbiamo ancora trovare la forma ottimale ed elevare quindi la qualità del nostro gioco soprattutto in fase offensiva". Non manca l'ottimismo, a poche ore dalla sfida: "La voglia e la concentrazione sino ad oggi dimostrata dai ragazzi, sono gli elementi fondamentali per riuscire a centrare questo obiettivo".

Massimo De Marzi

