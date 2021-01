Attualità |

Sfida in alta quota per la Reale Mutua Basket Torino

Oggi alle 17 la squadra di coach Cavina fa visita ad Udine, seconda della classe

Dopo aver chiuso il 2020 con una bella vittoria, la Reale Mutua Basket Torino vuole trovare la continuità che è mancata nella ultime giornate. Dopo le prime uscite, infatti, i gialloblù non sono riusciti ad inanellare due successi consecutivi, cadendo a Tortona e Treviglio dopo le affermazioni contro Trapani e Piacenza. L’occasione di confermarsi, però, arriva contro una delle squadre più in forma del campionato: l’APU Udine di coach Boniciolli. Con sette vittorie in otto partite (un solo KO, contro Casale) i bianconeri occupano saldamente la seconda posizione in classifica, a +6 dai gialloblù (che però hanno disputato due partite in meno). Autentica punta di diamante della squadra è la guardia a stelle e strisce Dominique Johnson, giocatore di assoluta qualità - con un passato recentissimo in A1 con Venezia, Varese e Pistoia - capace nelle prime uscite di campionato di raccogliere quasi 20 punti e 5 assist di media a partita. A supporto del giocatore nativo di Detroit, due “veterani” come Michele Antonutti e Marco Giuri e Foulland Nana, centro Usa arrivato dalla Polonia con all’attivo 11.5 punti e 8.9 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Per quanto riguarda la Reale Mutua, non si può fare a meno di citare Ousmane Diop, trascinatore di Torino in questo avvio di campionato: se capitan Alibegovic (12.2 punti) e Clark (15 punti) hanno brillato ad intermittenza fin qui, la stella di Diop è più luminosa ed intensa che mai. L’Italosenegalese (uno degli ex della partita, insieme ad Alibegovic, coach Cavina e Penna) sta attraversando un periodo di forma smagliante, che tradotto in cifre significa quasi 21 punti di media a partita a cui bisogna aggiungere 7.5 rimbalzi raccolti. Nelle ultime uscite netto miglioramento anche Pinkins, che non era sembrato al top al rientro dall’infortunio. Nonostante i problemi fisici riscontrati in settimana, dovrebbero essere della partita Campani e Toscano. Palla a due alle ore 17, diretta su LNP Pass.

SM

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.