Ancora poche settimane per iscriversi ad Amazon Campus Challange, dove Torino fu protagonista

Sono ancora aperte le candidature per partecipare al concorso dell’azienda statunitense di ecommerce più famosa del mondo. È rivolto a tutti gli studenti universitari , iscritti all’anno accademico 2020/2021, che, avendo costituito un team (2 o 5 studenti provenienti da qualunque facoltà), lavoreranno per sviluppare l’aspetto digital di un’azienda scelta da loro, e sulla realizzazione di una strategia di commercio elettronico da mettere in pratica sul marketplace di Amazon.

I vari team dovranno appunto misurarsi con la creazione di un progetto d’impresa per la vendita su Amazon dei prodotti aziendali e individuare le soluzioni migliori per ogni esigenza. I cinque gruppi che alla fine del periodo di permanenza sul Marketplace avranno raggiunto le prestazioni migliori, accederanno alla fase finale: la presentazione del business plan di fronte a una giuria di esperti, che selezionerà i tre gruppi vincitori.

Per il momento non si conosce ancora il premio che verrà conferito. L’anno scorso il team vincente era composto da Roberto Mazzoncini, Giovanni Cartapani, Stefano Nervi, Francesco Lazzarini, Andrea Cartapani, che avevano vinto 10 mila euro. L’azienda che avevano scelto di portare sul digitale era Caffè Cartapani, con il progetto chiamato “Coffee Break”.

La Caffè Cartapani è una realtà storica, con oltre 70 anni di produzione alle spalle. L’azione degli studenti è stata necessaria per coniugare un caffè di qualità con le necessità digitali della società odierna. Hanno ottimizzato il sito in ottica seo, l’hanno migliorato, hanno suddiviso i prodotti da vendere in una linea bar per la macchina da caffé professionale per avere la perfetta estrazione che rende aromatica e fragrante ogni tazzina e una linea casa per la classica moka che non avendo il vantaggio della temperatura sempre calda del bar, ha bisogno di una miscela ancora più pregiata per poter essere altrettanto buona.

Il team “Coffee Break” ha spiegato così il percorso compiuto: “All’inizio non è stato facile perché è un’azienda che si basa su principi molto tradizionali, ma alla fine, lavorando a stretto contatto con loro, abbiamo capito che era un’opportunità di rilievo. L’emozione più grande è stata la possibilità di riuscire a fidelizzare la clientela anche su Amazon.it“.

Ma anche l’azienda Cartapani è stata soddisfatti, infatti il Presidente Renato Cartapani ha elogiato gli studenti: “I ragazzi ci hanno fatto capire l’importanza dell’omnicanalità, ovvero di avere più canali di vendita che lavorano sinergicamente tra di loro. Inoltre, attraverso l’e-commerce potremmo anche iniziare a pianificare di vendere più facilmente al di fuori dell’Italia“.

Poter fare un’esperienza di così grande rilievo professionale come lavorare all’interno di Amazon per capire i meccanismi che regolano il marketplace, è un arricchimento unico sul proprio curriculum, aldilà di qualunque premio in denaro. Se non si ha un team con cui presentarsi, c’è anche la possibilità di aggiungersi a quelli già formati, che si possono trovare sul sito della competizione: www.amazoncampuschallenge.it