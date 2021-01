Controllori Gtt, la richiesta di Magliano (Moderati): "No all'esternalizzazione del servizio"

"Gtt ha davvero intenzione di appaltare a un soggetto esterno il servizio di controllo biglietti? L'Amministrazione Civica che cosa ne pensa? Come si intende tutelare il personale dipendente? Queste le domande che rivolgerò alla Giunta Comunale, in una prossima seduta del Consiglio, con un'interpellanza", dichiara

Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati.

"Apprendiamo da comunicazioni sindacali dell'intenzione dell'azienda di potenziare il settore dei controllori appaltando il servizio a ditte esterne: il risultato sarebbe una pur parziale privatizzazione del servizio. Gtt ha la necessità di potenziare la propria squadra di assistenti alla clientela in questa fase di emergenza, che peraltro sta facendo sentire i propri gravi effetti anche sul bilancio aziendale. Gtt ha fatto ricorso alla cassa integrazione per molti dipendenti: sarebbe ragionevole, prima di esternalizzare, riconvertire il personale dipendente destinato allo svolgimento di altre mansioni o richiamare in servizio il personale ora in cassa integrazione".

"Da questo punto di vista, anche un'auspicabile azione di moral suasion da parte della Città di Torino potrà fare la differenza", conclude Magliano.