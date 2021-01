Partita nelle residenze per anziani la campagna di vaccinazione anti Covid dell'Asl To3

È partita nelle Rsa e nelle residenze per anziani la campagna di vaccinazione anti Covid dell’Asl To3.

Oggi i medici e gli infermieri delle “Unità mobili” dell’Asl si sono recati in 5 Rsa diverse, Santa Maria della Stella e San Giovanni Bosco di Rivoli, Residenza San Giacomo di Susa, Casa dell’anziano Stefano Fer e Casa Pietro Giachetti di Pinerolo: circa 320 fra ospiti e operatori delle strutture hanno ricevuto il vaccino.

La campagna vaccinale proseguirà nei prossimi giorni e interesserà 114 fra residenze socio sanitarie e socio assistenziali per anziani presenti sul territorio. Una ventina saranno raggiunte già entro questa settimana.

Continuano nel frattempo, come previsto dal piano nazionale, le sedute di vaccinazione per il personale dell’azienda sanitaria e per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Oggi sono 324 i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e i dipendenti Asl che hanno ricevuto la prima dose, nelle due sedi degli ospedali di Pinerolo e di Rivoli, per un totale di 890 da giovedì 31 dicembre, giorno di inizio della campagna.

Complessivamente, dunque, fino ad oggi nell’Asl To3 hanno ricevuto il vaccino oltre 1.200 persone.