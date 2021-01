Attualità |

Gennaio senza soste per la Reale Mutua Basket, sabato trasferta a Milano

La formazione torinese chiamata alla conferma contro l'Urania, dopo il convincente successo di Udine

Reale Mutua chiamata alla conferma contro Milano

Con la vittoria di Udine la Reale Mutua Basket ha aperto il suo gennaio, un mese che la vedrà scendere in campo altre sei volte dopo il match con i friulani. Si comincia sabato, alle ore 18, in trasferta a Milano per affrontare l’Urania. Ennesima partita lontano da casa di questo strano inizio di stagione. Dal 17 gennaio via ad un vero e proprio tour de force, con cinque gare in 14 giorni. La sfida con Verona sarà il primo di tre impegni casalinghi consecutivi, il 20 gennaio alle 17.30 al Pala Gianni Asti arriva la lanciatissima Orlandina, il 24 gennaio il calendario offre già il derby di ritorno con Derthona. Mercoledì 27 gennaio si va a Bergamo, per chiudere il 31 gennaio, di nuovo in casa, con il derby contro Biella. Un mese “di fuoco” che la formazione di coach Cavina sta affrontando con il duro lavoro che da sempre la contraddistingue, cercando di non far pesare le assenze che hanno contraddistinto con continuità la stagione gialloblu. Impegni ravvicinati da preparare singolarmente con attenzione, cominciando dalla sfida di sabato al PalaLido.

