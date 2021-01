L'Oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle

ARIETE : Con l’opposizione dell’ultimo quarto di Luna, oltre non capire le intenzioni di mezzi marpioni, aumentano l’insofferenza e l’irrequietezza, al punto di sbottare, mugugnare, soffrire di stati d’ansia, desiderare maggiori certezze da chi vi attornia e da quei settori che hanno costretto a rallentare il passo sperando che l’Epifania i fastidi e il nefasto 2020 se li porti definitivamente via… In sovrappiù il tiramolla di un personaggio sfuggente farà salir i fumenti.

TORO : Al fine di non incappare in una fregatura andate oltre le apparenze selezionando minuziosamente le intime conoscenze e poi preparatevi ad una settimana impegnativa annoverante incombenze a cui sopperire e un acciacco da lenire. Confidate inoltre nei savi suggerimenti di un’amica o di un esperto e alle novelle esperienze tenete il cuore aperto. Non da escludere contatti con enti pubblici, privati, missive mozzafiato e un plauso meritato. Auguri da porgere a befanette in carne e ossa.

GEMELLI : Morto un anno se ne fa un altro ma anche questo, all’inizio, sembra non voler elargire le proprie grazie inducendovi a sbottare specie se nel 2020 le grane son state tante. Ma non abbacchiatevi: in tempi brevi il freddo sole invernale tornerà a rischiarare i bui anfratti della quotidianità… Occhio però a non strafare e a non abbassare la guardia proteggendovi doverosamente dal virus aleggiante. Alla Befana chiedete clemenza e che nella calzetta di rito vi faccia trovare l’assopita speranza.

CANCRO : Non vedevate l’ora che il 2020 sloggiasse e adesso vi trovate catapultati in un altro annetto impegnativo ma sicuramente meno angosciante di quello antecedente. Seguiteranno a persistere delle preoccupazioni, soprattutto se avete dei congiunti anziani o dei figli o dei nipoti che abitano lontano ma, di punto in bianco, qualcosina si sbloccherà facendo tirare boccate di ossigeno e ciò che costituiva un onere pian piano scemerà. La Befana inoltre vi farà un dono immateriale ma di immenso valore.

LEONE : Transiti disordinati, in primis l’opposizione di Saturno, vi renderanno stizzosi e scompaginati. Rammentate che vedere il bicchiere mezzo pieno aiuterà a sconfiggere scoramenti, difficoltà e che indipendentemente dagli spleen, dai rompiscatole di turno o un’indisposizione, trascorrerete orette discrete, vi leverete uno sfizio e riuscirete in un intento a patto di non lasciarvi sopraffare da chi ingiuria ed offende. Nel calzettino della Befana rinverrete la realizzazione di un vecchio sogno.

VERGINE : Gennaio dovrebbe essere, in teoria, un mese di esordi, variazioni, progetti da avviare, lavori da iniziare ma, in questo imberbe 2021, tutto sembra ancora rallentare e dopo un’annata tosta nel corso della quale non sono mancate le privazioni, in ogni settore, vi converrà far della pazienza un baluardo in attesa di mesi migliori. Comunque sia, dopo l’Epifania, andrà un pochettino meglio sia per voi che per i vostri cari. Un fastidio materiale lambirà gli appartenenti al II decano.

BILANCIA : Insieme all’ ultimo quarto di Luna, che proprio il 6 gennaio si forma nella vostra costellazione, appendete la calzetta al camino dei desideri: una bella signora, dopo esser scesa dalla scopa e dalle stelle, la riempirà di sogni da accarezzare fino alla primavera quando, sulle ali di qualche miglioramento, inizieranno a pigliar forma concreta… Uno spilucco di tensione si insinuerà in un rapporto interindividuale: soprassedete e passerà… Da un figliolo o figliola una novella giungerà.

SCORPIONE : Ed eccovi qui, catapultati nell’arena del 2021 a combattere personalissime battaglie con l’intenzione di vincerne parecchie e difatti, ad essere sinceri, malgrado seguiti ad imperversare la paura e la quadratura di Giove alimenti titubanze, ve la caverete egregiamente riuscendo persino a strappare dei consensi, riequilibrare un campo vacillante, assaporare le minute gioie quotidiane. Nel fagotto della befana rinverrete sorpresine, pensierini e inattesi appoggini …

SAGITTARIO : Un pizzico di ottimismo, un pugnetto di speranza e tanta tolleranza saranno gli ingredienti giusti per rendere la settimana meno aspra … A volte apparirete inquieti ma ciò è comprensibile considerati i fastidi precedenti ma, cari figli di Giove, cercate di vedere il lato positivo delle cose… Per qualcuno un amorino spunterà dall’angolino mentre i mal accoppiati pianteranno su un quarantotto ipotizzando di fare fagotto… Nella calza della Befana troverete la soluzione di un dubbio o tormentone.

CAPRICORNO : Se reputate, come la maggior parte delle persone, che il 2020 sia un anno da dimenticare sappiate che quello corrente tribolerà a decollare specie per quanto concerne la salute, l’attività e le valute… Smaltite delle festività assai morigerate apprestatevi ad accogliere il 2021con un minimo di fiducia affinché le faccende possano finalmente prendere una piega diversa. Soprassedete altresì sull’altrui ignoranza e festeggiate il compleanno serenamente e intimamente. La Befana vi riserverà una sorpresina.

ACQUARIO : Filate il destino, confidate in un 2021un po’ più clemente, apparecchiate il tavolo delle aspettative e vedrete che, col benestare degli umani e delle stelle, talune situazioni inizieranno a filare… Ciononostante ci sarà chi vi farà arrabbiare ma trattasi di un diverbio transitorio poi tornerà la pace. Se nelle feste, per compensare carenze varie, vi siete rimpinzati un po’ di dieta non guasta prima di trovarvi a bisticciare col colesterolo e con l’ago della bilancia! Epifania singolare.