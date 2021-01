Rotary Club di Rivoli stanzia 4000 euro per l'acquisto di beni di prima necessità per 160 famiglie in difficoltà

La pandemia in atto ha segnato le vite di tutti noi e, in partcolare, molte famiglie si sono trovate ad affrontare difficoltà ancora maggiori rispetto al solito. Per questo motivo il Rotary Club di Rivoli ha deciso di stanziare 4.000 euro, in media 25 € a famiglia, da destinare all’acquisto di beni di prima necessità.

Sono state individuate, con il supporto della dottoressa Alessandra Dorigo, Assessore all’Associazionismo e al volontariato del Comune di Rivoli, tre realtà che ben conoscono le emergenze e necessità delle famiglie del nostro territorio, le quali si occuperanno dell’acquisto e della distribuzione dei beni alimentari.

Le tre Associazioni sono:

- La Croce Rossa Italiana – Comitato di Rivoli - www.cririvoli.it

- La Bottega Solidale di Rivoli – Il Pane sul Muracciolo -

- Il Gruppo Volontariato Vincenziano (G.V.V.) San Martino Stella

“Il Rotary Club di Rivoli – afferma il Presidente Adolfo Cervino - ha deciso di mettersi al servizio della Comunità attraverso un Service che ha l’obiettivo di contribuire a sostenere i nuclei familiari più bisognosi. L’individuazione dei destinatari è stata rimessa a tre realtà associative che dimostrano ogni giorno il loro impegno diretto sul nostro territorio e che costituiscono un punto di riferimento per chi ha necessità di sostegno”.

Nella giornata di lunedì 28 e martedì 29 dicembre è stata effettuata la consegna delle carte regalo alla bottega solidale di Rivoli nelle mani del suo delegato Renato Fasoli ed al Gruppo Volontariato Vincenziano (G.V.V.) San Martino Stella rappresentato dalla Presidente Maria Luisa Mettifogo.

Nella giornata di martedì 29 dicembre è stata effettuata la consegna della Carta Regalo Coop al Comitato di Rivoli della C.R.I. nelle mani del suo Presidente, Luca Vercellino, e al Delegato per il Sociale, Sonia Giorgi.

“Come Croce Rossa - commenta il Presidente Luca Vercellino - non possiamo che ringraziare il Rotary Club di Rivoli per questa grande donazione, perché darà modo ai nostri volontari di aiutare e sostenere, attraverso i nostri sportelli sociali, le famiglie dei Comuni di Rivoli, Collegno e Grugliasco che ad oggi superano le 500 unità”.