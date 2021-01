Polizia, Ricca: "Contro il rischio di carenza organico si faccia ricorso alle graduatorie di assunzione già stilate”

“Oggi ho incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali di Polizia Siulp, Sap e Coisp che mi hanno espresso la loro preoccupazione per la carenza di organico che li affligge da tempo e che, con i pensionamenti previsti per i prossimi anni, andrà a peggiorare, compromettendo i servizi stessi del comparto sicurezza - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. Una strada percorribile esiste e mi è stata presentata dai sindacati stessi: sbloccare le graduatorie di assunzione e assumere nuovi agenti, già ritenuti idonei da precedenti concorsi. Siamo al fianco degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine che rischiano ogni giorno in prima persona pattugliando le nostre strade. Dobbiamo fare in modo che possano continuare a farlo dandogli il supporto e gli strumenti di cui hanno bisogno”.