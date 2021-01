Torino, da Sassi parte l'iniziativa del 'pasto sospeso' per le persone in difficoltà

Anche da Sassi i torinesi fanno sentire la propria in solidarietà. Un gruppo di residenti del quartiere della Dentiera per Superga, infatti, ha lanciato l'iniziativa del 'pasto sospeso': una raccolta fondi portata avanti lungo l'intero mese di dicembre che, grazie a moltissime donazioni, permetterà di preparare 100 pasti completi; gli stessi verranno poi distribuiti gratuitamente ad altrettante persone in difficoltà.

La 'macchina' che ha reso possibile tutto questo ha potuto contare sulla partecipazione dell'edicola gestita da Cristina e Beppe Monticone, autori della raccolta fondi, di Riccardo Nocera e Fiorella Bortolaso, responsabili della realizzazione e della stampa delle locandine e dei buoni per chi usufruirà dell'iniziativa, della Trattoria della Posta di Enzo Monticone, chef incaricato di cucinare i pasti, e della parrocchia Madonna del Rosario di don Stefano Audisio, a cui spetterà il compito di consegnare materialmente le confezioni.

In poco più di due settimane, la cifra raccolta ammonta a 1145 euro: “In questo modo - spiega Fulvio Rossi, ideatore dell'iniziativa – vogliamo far sapere a tutta la città quanto sia semplice realizzare gesti concreti di solidarietà che possano contribuire a risolvere, almeno in parte, le criticità dei cittadini. Nel nostro caso abbiamo seguito l'esempio concreto di don Stefano che, in modo silenzioso, durante questa pandemia ha sempre sostenuto le persone che si rivolgevano a lui per chiedere un aiuto dal punto di vista alimentare: l'obiettivo è quello di trasmettere uno stimolo a esprimere le qualità migliori dei nostri concittadini. Questo mondo è pieno di persone meravigliose, bisogna soltanto scoprirle e coltivarne la sensibilità nel giardino degli affetti umani”.

Alcuni dei pasti da distribuire verranno offerti da Enzo Monticone della Trattoria della Posta: “Quando Fulvio Rossi – dichiara – mi ha chiesto di aderire all'iniziativa del pasto sospeso l'ho fatto molto volentieri. Per garantire una maggior privacy alle persone che lo riceveranno, abbiamo preferito non realizzare il ritiro qui in trattoria ma in parrocchia: don Stefano mi comunicherà a tempo debito il numero di persone da servire e le buste, contenenti un primo, un secondo, acqua e frutta, verranno portate direttamente in canonica”.