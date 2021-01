A Nichelino la Befana arriva in streaming, con musica e giochi

A Nichelino quest'anno la Befana arriverà non sulla sua scopa ma in streaming. Il Comune, insieme con “ASD New Silvan School Dance”, ha organizzato la festa in streaming “Happyfania”.

Per partecipare occorre scrivere al numero Whatsapp +39 351 854 9579. Si verrà ricontattati e la notte della Befana, quella fra il 5 e il 6 gennaio, si potrà intervenire live. Con un cellulare o un pc, senza uscire di casa, con indosso le ciabatte, si potranno fare gli auguri in diretta, essere scelti come pubblico o partecipare ai giochi proposti. Sono previsti DJ SET esclusivi – Performance Live – Animazione – Collegamenti con tutta Italia.

Ci sarà un collegamento con la Rsa San Matteo per un saluto agli anziani ospiti. La serata sarà trasmessa sul sito “Radio for music”, www.radioformusic.it e sulle pagine Facebook di “Città di Nichelino”,”ASD New Silvan School Dance”, e “Io ballo da casa Italia2.

“Sarà una festa online, in diretta con Nichelino, per sentirci tutti vicini – dicono il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero – Un momento per stare, e divertirci, insieme, nonostante la lontananza imposta dalla pandemia″. Per info scrivere a info@radioformusic.it – 3464185416.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, la "Befana" della Croce Rossa nichelinese sta consegnando ai bimbi la tradizionale "calza". L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale, prosegue quella analoga svolta con le visite di "Babbo Natale". Soddisfatta l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero: "Ringraziamo la Croce Rossa per l'impegno profuso in queste feste per far arrivare un sorriso ai bimbi".

Poi, assieme al sindaco Giampiero Tolardo, la Ruggiero ha augurato "buona festa dell'Epifania a tutti".