Scuola, le opposizioni incalzano la Regione: "Siamo pronti per lo screening del personale?"

“L’annunciato piano di screening destinato al personale docente e non docente dei servizi educativi può costituire un tassello importante in una strategia più generale (potenziamento del tracciamento, trasporti pubblici, …) per garantire un obiettivo primario: la riapertura in tutta sicurezza delle scuole. Lo stesso può dirsi per lo screening modulare sui 75.000 studenti di seconda e terza media, con il coinvolgimento del referente Covid di ogni scuola” – è il commento dei consiglieri regionali Marco Grimaldi (Liberi Uguali Verdi), Domenico Rossi e Daniele Valle (Partito Democratico)

“Se l’adesione del 70% pronosticata dall’Assessora Chiorino fosse rispettata – annotano i Consiglieri regionali – lo screening, che secondo le indicazioni del Dirmei potrà avvenire con tampone rapido o molecolare, innalzerà il numero dei tamponi da processare a 58.100 tamponi in più ogni due settimane per il personale docente, e 52.500 tamponi in più al mese per gli studenti. Si tratta di 168.700 tamponi in più ogni quattro settimane, 6.025 in più al giorno. A questi numeri occorre aggiungere i tamponi molecolari aggiuntivi di conferma per coloro i quali risulteranno positivi al tampone rapido e non hanno avuto contatti con un positivo e, in seguito, i tamponi necessari a certificare l’avvenuta guarigione. Se si considera che non riusciamo a reggere il tracciamento di tutti i focolai, e nell’ultima settimana la media piemontese è stata di 11.000 tamponi/giorno tra rapidi e molecolari, si tratterebbe di un incremento di almeno il 50% in più: siamo sicuri di essere pronti a questo salto o siamo davanti al solito spot pubblicitario?”, si chiedono Grimaldi, Rossi e Valle.