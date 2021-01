Incendio in un grosso capannone a Moncalieri, intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata appena trascorsa in via Alba, a Moncalieri, per l'incendio di un'industria alimentare.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone della "Tripa d' Muncalè", l'azienda simbolo della lavorazione della trippa, protagonista per tanti anni con il suo patron, Paolo Casto (scomparso nel 2018), della storica fiera cittadina. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso, presente anche il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: per fortuna non si registrano feriti.

Per spegnere il rogo al lavoro 3 squadre dei pompieri, 2 autobotti, un'autoscala e mezzi con personale specializzato nella ricarica delle bombole degli operatori e nucleo nbcr. Le cause del rogo, al momento, sono ignote.

"Sono sul posto per esprimere la vicinanza della Città di Moncalieri alle famiglie Casto e Melodoro, alle lavoratrici e ai lavoratori. Non faremo mancare il nostro sostegno", ha dichiarato il sindaco Montagna.