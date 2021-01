I Radicali propongono di intitolare a Sciascia la Biblioteca civica Centrale di Torino

"L'8 gennaio 2021 Leonardo Sciascia avrebbe compiuto 100 anni. Sciascia è stato uno dei più importanti scrittori di questo Paese, intellettuale, filosofo e politico, Parlamentare radicale dal 1979 al 1983. Crediamo che questa Città possa e debba dare un riconoscimento a Leonardo Sciascia e a nostro avviso l'intitolazione della Biblioteca Civica centrale sarebbe una scelta molto opportuna per legare il nome di SciascIa alla cultura, alla conoscenza, alla memoria (parola cara a Sciascia)", sottolineano Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis (Coordinatori Associazione radicale Adelaide Aglietta) e Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani).

"In uno dei periodi più bui di questo paese Sciascia ha rappresentato un solido appiglio per i garantisti e per chi ha creduto e crede in una giustizia giusta e nel diritto alla difesa. Sciascia ha denunciato senza mezze misure il malaffare di questo Paese senza cadere nel giustizialismo ma tenendo sempre ferma la sua posizione a sostegno dello stato di diritto".