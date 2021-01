Centri di pulizia dei filtri DPF: questo business conviene?

La lotta contro le emissioni inquinanti in Europa e le riforme delle norme sull'utilizzo dei veicoli con motore diesel hanno determinato la nascita dei servizi di pulizia dei filtri DPF di autovetture, autocarri e autobus. Inoltre i milioni di veicoli registrati in Italia danno l'idea della dimensione del mercato e mostrano le nuove possibilità di affari che si aprono. Conviene quindi approfittare di questa occasione e aprire un centro di pulizia dei filtri DPF?

Aumento delle necessità di servizi di pulizia

Questo deriva principalmente dal fatto che una percentuale significativa dei veicoli che viaggiano sulle strade italiane è fornita di motore diesel. Per questo motivo le nuove aziende che offrono servizi di pulizia dei filtri del particolato non avranno problemi a trovare clienti. Inoltre la riforma delle norme giuridiche, i controlli stradali in tutta Europa e le multe elevate sempre più scoraggiano i proprietari dei veicoli dal rimuovere illegalmente i filtri del particolato, pratica un tempo spesso utilizzata per risolvere il problema dei filtri DPF intasati.

Nuove possibilità di affari e rapido ritorno dell'investimento

Per lo più i servizi delle aziende che puliscono i filtri del particolato sono utilizzati dai titolari delle autofficine e dai clienti privati. Questa tendenza sta cambiando, in quanto i dirigenti delle società di trasporto e delle aziende di trasporto urbano trattano con crescente serietà la questione delle norme sulle emissioni inquinanti e decidono di utilizzare questo tipo di servizi per migliorare le condizioni tecniche della flotta.

Cosa bisogna fare per aprire un proprio centro di pulizia dei filtri DPF?

All'inizio è sufficiente una macchina speciale per la pulizia con acqua in pressione. Siamo uno dei maggiori produttori in Europa di questo tipo di dispositivi. Offriamo macchine a prezzi da 17 500 EUR a 27 000 EUR. Dopo l'acquisto l'imprenditore viene adeguatamente formato sia nella teoria che nella pratica. Acquistando la macchina insieme alla formazione il processo di pulizia non richiede particolari capacità. In tal modo l'avvio dell'attività e la fornitura di un servizio professionale ai propri clienti non presentano più alcuna difficoltà. Inoltre assicuriamo l'assistenza di un consulente tecnico e forniamo aiuto. Considerando il costo tecnico medio della pulizia di un filtro pari a circa 5-10 EUR, non è difficile calcolare quanto rapidamente è possibile aspettarsi il ritorno dell'investimento dopo l'acquisto della macchina, spiega il rappresentante dell'azienda polacca OTOMATIC, produttore leader di macchine per la pulizia dei DPF in Europa.

Un metodo efficace e un innovativo adattatore per la pulizia dei filtri degli autocarri

Il metodo ad acqua in pressione per la pulizia dei filtri del particolato si basa sull'utilizzo della forza del flusso dell'acqua e dell'impulso di aria compressa dal compressore. Durante il processo turbolento di pulizia, i flussi liquidi si miscelano creando vortici, che penetrano e rimuovono agevolmente il particolato. L'elevata efficacia di questo metodo ha dominato il mercato, lasciando da parte altri metodi di rigenerazione meno efficaci.

Vantaggi della pulizia con acqua in pressione:

Più economica della rimozione del filtro: costo medio circa 100 EUR Sicura per il rivestimento catalitico del filtro Rapida (la pulizia dura di solito circa 60 min.) Efficace: ripristina fino al 99,9 % la capacità originaria del filtro DPF

Inoltre a partire dal 2020, l'azienda OTOMATIC, come prima e unica sul mercato, offre ai propri clienti una soluzione pienamente conforme agli standard europei: un adattatore di collegamento, innovativo e brevettato, per filtri DPF Euro 6. È destinato ai filtri del particolato utilizzati negli autocarri, negli autobus, nelle macchine edili e nei carrelli elevatori. L'adattatore funziona perfettamente con le macchine per la pulizia dei filtri DPF con il metodo ad acqua in pressione

Vantaggi dell'utilizzo dell'adattatore universale EURO 6:

un unico adattatore per tutti i tipo di filtri DPF Euro 6 per autocarri

pulizia uniforme di tutti i canali dell'elemento ceramico del filtro

tempo di asciugatura dopo il lavaggio fino a tre volte minore, grazie al ricircolo dell'aria calda

processo bidirezionale di lavaggio e di asciugatura

aumento della competitività nei confronti degli utilizzatori di adattatori tradizionali

Previsioni per il futuro

L'argomento più convincente per la diffusione dei servizi di pulizia dei filtri è sicuramente l'aspetto economico.

Il prezzo del servizio di pulizia dei filtri è diverso nei singoli paesi dell'Europa, e oscilla a seconda del tipo di veicolo:

autovetture 100-200 EUR

autocarri e autobus 400-600 EUR

La sua disponibilità fa sì che allo stesso tempo diminuisce la richiesta per la molto più cara rimozione del filtro, ingannando i sistemi mediante emulatori.

Dal 2017 aumenta il numero di pattuglie di polizia equipaggiate di apparecchiature diagnostiche che permettono di controllare con precisione il livello delle emissioni inquinanti. Inoltre dallo stesso anno i nuovi veicoli con motore a benzina devono uscire dalla fabbrica equipaggiati di filtro antiparticolato GPF.

Il criterio vincolante di valutazione delle emissioni di scarico, al livello 2,5 (m-1) per i veicoli a norma Euro 5 e Euro 6, fa sì che il mercato di servizi di pulizia dei filtri DPF con certezza si svilupperà ancora nei prossimi anni.

