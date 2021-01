Ressa e disservizi sulla Ceres-Torino al capolinea di Borgaro: una lettera aperta a istituzioni e forze dell'ordine

E' quella che hanno spedito i rappresentanti dell'associazione Vivi Caselle, per porre ancora una volta l'attenzione sui disservizi lungo la linea Ceres-Torino gestita da Gtt. "Dobbiamo constatare ancora una volta i gravi disservizi che offre immancabilmente la Gtt nella tratta ferroviaria Ceres Torino in questo caso alla fermata di capolinea di Borgaro Torinese - scrive il presidente dell'associazione, Giuseppe Contestabile - Già nei giorni scorsi a Borgaro Torinese era successo che i treni in particolare quello nel primo mattino ( 7,55) arrivati in ritardo l'autista del pullman non ricevendo nessun ordine dai suoi "superiori "invece che aspettare il treno se ne e andato lo stesso senza passeggeri e gli utenti "arrabbiati" (il termine usato è più puntuale, ndr) hanno dovuto aspettare fino alle 8.35 per la partenza del pullman per andare al proprio posto di lavoro".

"Stamattina stessa scena sempre alla 7,55 a Borgaro una volta arrivati e scesi dal treno per prendere il pullman già pieno di utenti perché sembra a detta dei passeggeri il treno precedente risultava in ritardo e l'autista del pullman non ricevendo nessun ordine contrario dai suoi superiori non ha aspettato e se n'è andato tranquillamente senza passeggeri".