Lettera aperta a Cirio: "Vaccini anti-Covid anche per gli anziani e i malati che sono in carcere"

Una lettera aperta destinata al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio , per portare alla luce una tematica di estrema attualità, in epoca di pandemia: la vaccinazione anti Covid di anziani e malati che in questo momento si trovano in carcere.

"Le chiediamo di considerare con la massima attenzione e urgenza la condizione della popolazione detenuta affinché non vi sia alcun tipo di discriminazione - aggiungono -. Il carcere presenta inoltre criticità dovute al sovraffollamento che suggerirebbero massima priorità per la vaccinazione sia per i rischi di gravi conseguenze per la popolazione detenuta e anche per il personale costretto già a duri turni di lavoro in condizioni spesso difficili. Chi si trova in condizioni di detenzione non ha la possibilità di mantenere le distanze necessarie come il resto della popolazione e ci auguriamo che i tecnici, che indicano i criteri di priorità riguardo la vaccinazione della popolazione, non ignorino tali condizioni".