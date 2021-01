La Reale Mutua Basket Torino a Milano per confermare il buon momento di forma

Dopo aver superato brillantemente Udine, Torino si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva di un gennaio che la vedrà in campo ancora cinque volte (una gara ogni tre giorni a partire dal 17 gennaio).

A tre giorni dalla sfida tra Milan e Juventus si ripropone la rivalità sportiva tra Milano e Torino, ma in chiave cestistica: dopo il simpatico "duello" social di questi giorni, la Reale Mutua scenderà in campo questa sera alle h.18.00 per affrontare Urania Milano.

I gialloblù hanno già affrontato Milano nella Final Eight di Supercoppa a novembre, imponendosi 87-65 su una Urania rimaneggiata dall'emergenza Covid. Nonostante le assenze, però, i lombardi avevano tenuto testa per tre quarti alla compagine di coach Cavina, cedendo solo nel finale. Protagonista della sfida di Coppa - come di questo avvio di campionato con oltre 23 punti di media - era stata l'ala nativa di Washington D.C., Wayne Langstone, capace di mettere a referto ben 31 punti.

In doppia cifra anche l'altro USA, Nick Raivio, che ai 15.3 punti aggiunge 9 rimbalzi di media e due italiani che bene conoscono la categoria come Matteo Montano (13.3) e Stefano Bossi (12.5).

"Abbiamo un’altra gara in trasferta, contro una squadra che sta dimostrando il proprio valore. - commenta coach Cavina - Una squadra con giocatori di qualità, fisici e che soprattutto gioca bene a pallacanestro, come avevamo già avuto modo di vedere preparando la Supercoppa. Abbiamo l’occasione di crescere ancora, continuando a giocare con questo atteggiamento, intensità e spirito del gruppo. Questo modo di giocare ci aiuta anche in situazioni, come a Udine, in cui si fa poco canestro. Giocando insieme, di gruppo, esaltiamo anche il singolo, ma mostriamo una grande identità di squadra.

Per i gialloblù è fondamentale continuare a far bene per non perdere il treno di testa composto da Udine - avanti di quattro punti, ma con due partite in più - e della capolista Tortona, ancora imbattuta in campionato, che i gialloblù incontreranno il 24 al Pala Gianni Asti dopo la deblacle al Pala Oltre Po di Voghera. Con la sfida contro Urania, la Reale Mutua ha l'occasione di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, impresa non ancora riuscita ad Alibegovic e compagni, mai andati oltre i due successivi di fila.

Palla a due alle h.18.00 al Allianz-CloudPalaLido di Milano, diretta su LNP Pass.