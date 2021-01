Scorie nucleari, a Carmagnola una raccolta firme e consiglio comunale straordinario per dire "no"

Tutte le forze politiche di Carmagnola hanno organizzato, per le 15 di ieri pomeriggio, un Consiglio Comunale Straordinario per approvare un ordine del giorno contro il sito di stoccaggio dei rifiuti.

E ha aggiunto: “L’area identificata per il deposito di scorie nucleari è un’area di primissimo valore per quanto concerne l’agricoltura. Chiedo alle istituzioni preposte che si adoperino per intervenire attraverso il governo affinché vengano valutati i siti più idonei senza ridurre in cattivo stato lo sviluppo dell’agricoltura carmagnolese”.