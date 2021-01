Pininfarina sugli scudi ai Good Design Award: quattro premi, tra il buon vino e il mondo dei trasporti

Successo su tutta la linea all'edizione 2020 dei Good Design Award per Pininfarina, che dopo le difficoltà dei mesi scorsi legate alla vertenza di Pininfarina Engineering, può sorridere per essersi aggiudicata - per la prima volta nella sua storia - quattro premi per i progetti AutonoMIA, Green Motion RESIDENZA, Sharp Soundbar e Zonin Cuvée 1821.

Giunto alla 70esima edizione, il Good Design Award è il più prestigioso, riconosciuto e storico programma di premi di design, organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

AutonoMIA è un simulatore che rappresenta la visione di Pininfarina per il futuro della guida autonoma, mentre Green Motion RESIDENZA è un wall-box per veicoli elettrici premium ed ecologico: sono loro ad aver primeggiato all’interno della categoria "Transportation". Sharp Soundbar si è invece distinto per le sue forme semplici e minimali nella categoria "Electronics". Mentre l’innovativa bottiglia di Zonin Cuvée 1821 ha saputo distinguersi nella categoria packaging con il prodotto pensato per l’iconica azienda veneta, leader nella produzione di Prosecco DOC.