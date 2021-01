Csi Piemonte, approvata la nuova convenzione della Città

Il Consiglio comunale ha approvato il rinnovo della Convenzione con il CSI Piemonte (Consorzio per il sistema informativo) per l'appalto del sistema informativo della Città di Torino con scadenza 31 dicembre 2025. Trentatré i voti favorevoli, una astensione.

La Convenzione triennale che regolava i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il CSI è scaduta il 31 dicembre 2020. La durata della nuova Convenzione è stata portata da tre a cinque anni per rendere stabile il rapporto tra i due Enti in un arco temporale adeguato al completamento dei processi di transizione al digitale della pubblica amministrazione.

Lo schema di intesa approvato si configura come un accordo quadro di definizione delle condizioni contrattuali per regolamentare i successivi affidamenti in house delle attività: “La Convenzione è un grande contenitore, la cornice necessaria per avviare i singoli affidamenti” ha spiegato l’assessore ai servizi informativi della Città, Marco Pironti, che ha illustrato oggi pomeriggio il provvedimento in Aula dopo averlo presentato in Commissione il 7 gennaio.

Al provvedimento faranno dunque seguito nel corso del tempo gli affidamenti relativi alla gestione dei servizi in continuità (l'insieme dei servizi che permettono il quotidiano funzionamento delle componenti in cui si articola il sistema informativo comunale) e gli ulteriori progetti di sviluppo ed evoluzione del sistema oltre ai servizi non in continuità.