Recovery Plan, Lavolta (Pd): "Va coinvolto anche il Consiglio comunale"

La Giunta comunale "coinvolga il Consiglio nell'individuazione dei progetti da inserire nel Recovery Plan". La richiesta è del vicepresidente della Sala Rossa e papabile candidato sindaco per il Pd, Enzo Lavolta, che chiede di inserire "in sede di commissioni consiliari un approfondimento in materia per poter garantire alla città di Torino, almeno, la possibilità di accedere ai fondi dell'Ue, affermata la priorità dei progetti da inserire nel piano successivamente".

Lavolta chiede inoltre di "valutare la fattibilità degli stessi all'interno dell'arco temporale indicato dall'Ue, nonché utile al coinvolgimento nella fase di progettazione delle strutture tecniche operanti nei vari settori dell'amministrazione cittadina".