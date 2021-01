Nella vita può sicuramente capitare che si abbia qualche problema alle porte di casa con serrature bloccate a causa di un problema accidentale o per un errore personale. O ancora un problema nel bagno di casa così come un guasto all’impianto elettrico. Tutto questo però ora è prontamente risolvibile grazie al pronto intervento fabbro idraulico elettricista , azienda che regala il comfort di altissima qualità a tutta la sua clientela in difficoltà.

Un'azienda all’avanguardia disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno

Stiamo parlando della Blindoserr, una moderna azienda artigiana che da ben 25 anni è al servizio dei clienti che necessitano di un intervento immediato per quanto riguarda problemi a porte, situazioni idrauliche o elettriche complesse. Il servizio è disponibile nelle città e province di Aosta, Cuneo, Milano e Torino, tutto questo grazie ad uno staff specializzato che mette a disposizione un’ampia scelta garantendo la massima reperibilità: il loro servizio è infatti attivo tutti i giorni della settimana e per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi e per il mese di agosto.

Oltre ad effettuare il proprio intervento con fabbri professionisti, l’azienda Blindoserr si avvale anche di competenti idraulici o elettricisti: insomma, per qualsiasi problema che riguarda la vostra casa, questa azienda può essere al vostro fianco per trovare una celere e efficace risoluzione.

Blindoserr per le assistenze alle caldaie

Che si tratti di manutenzione ordinaria, obbligatoria per legge con frequenza annuale, o che sia necessario un intervento a seguito di un guasto, i professionisti Blindoserr sono a disposizione per qualsiasi tipologia di caldaia. In particolare, i marchi da loro trattati sono la Vaillant, Beretta e Immergas, anche se possono essere effettuati interventi in tutti gli apparecchi, grazie alla loro esperienza ventennale nel campo.

L’esperienza di Blindoserr nelle ristrutturazioni

State provvedendo a fare delle ristrutturazioni edili nella vostra abitazione e vi volete affidare a dei veri professionisti? Blindoserr ha quello che vi serve, offrendo competenza e massima attenzione alle normative vigenti in termini di impianti elettrici, idraulici, nonché del rilascio di tutte le certificazioni necessarie ad attestare un corretto funzionamento degli stessi. Il tutto viene effettuato nel rispetto della tempistica accordata, e nel nome della qualità, caratteristica che contraddistingue il lavoro di tutti i collaboratori, dagli idraulici, agli elettricisti, ai decoratori, fino a giungere agli imbianchini di cui la Blindoserr si avvale.

Non solo abitazioni, ma anche locali commerciali

Fra coloro che richiedono l’intervento di questa azienda, vi sono anche molti titolari di negozi e aziende che a volte possono riscontrare dei problemi con il sistema di apertura o chiusura della serranda avvolgibile del proprio locale, o addirittura con la stessa. In poco tempo professionisti certificati saranno in grado di sostituire le molle che necessitano di riparazione o sostituzione, così come le motorizzazioni, che talvolta necessitano di rapidi interventi.

In conclusione possiamo sottolineare come questa azienda, ormai leader nel settore da più di vent’anni, regali un’assistenza molto importante a tutti i suoi clienti che hanno un problema improvviso, come possono essere guasti idraulici, elettrici o alle porte.