"C’erano una volta le strisce pedonali": in periferia attraversamenti invisibili cancellati dal tempo

Potrebbe iniziare con il più classico del “c’erano una volta…” la favola delle strisce pedonali invisibili delle periferie torinesi. Si susseguono infatti le segnalazioni di attraversamenti letteralmente scomparsi nel tempo, ma ancora presenti e pericolosi, essendo poco visibili.



A rivelare alcuni punti critici, dove la vernice bianca o gialla sembra essere un ricordo lontano, è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “In corso Toscana, in prossimità della fermata Gtt 179 , in corso Grosseto, al civico 274, e in piazza Bonghi angolo via Saorgio non ci sono quasi più le strisce”.



"Si tratta di passaggi pedonali molto importanti e frequentati, la sicurezza di centinaia di cittadini viene messa a repentaglio ogni giorno" , dichiara Paolo Biccari, presidente dell'associazione.