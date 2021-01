Frediani (M4O): "Calano i positivi, ma aumentano i ricoveri. il tracciamento in Piemonte non funziona di nuovo?"

"In Piemonte calano i positivi al Covid ma aumentano i ricoverati. Secondo il sindacato medico Anaao-Assomed non sarebbero stati individuati quasi 40mila asintomatici, un dato poco confortante che sottintende l’ennesimo deragliamento del sistema di tracciamento messo in piedi dalla Giunta Cirio". Lo dice la consigliera regionale Francesca Frediani del neonato Movimento 4 Ottobre (Gruppo Misto).

"L'alta percentuale di ricoveri sul totale dei positivi, circa 19 pazienti ospedalizzati ogni 100 contagi, durante la prima fase della pandemia era dovuta ad una grave sottostima degli asintomatici, figlia anche della carenza di tamponi. Ma ora a cosa si deve l’ennesimo primato del Piemonte considerata la media ben più bassa di tutte le altre regioni italiane (circa 4,2 ricoveri ogni 100 positivi)?".

"Se non esiste una 'variante piemontese' meno contagiosa ma più aggressiva, allora l’unica spiegazione è che il sistema di tracciamento non stia funzionando con la conseguenza che la possibile impennata dei contagi prevista con la riapertura delle scuole potrebbe mettere ulteriormente in crisi tutto il sistema, creando anche impedimenti alla continuità didattica in presenza".

"Per questa ragione depositeremo quanto prima un'interrogazione per fare chiarezza intorno a questa anomalia tutta piemontese e per sapere se la Giunta abbia in mente un piano efficace per il rientro in aula degli studenti".