Torino va al servizio: comincia il conto alla rovescia verso le ATP finals. "Siamo la capitale mondiale del tennis" [VIDEO]

Dieci mesi esatti. Il 14 novembre accenderà i riflettori sulle ATP finals , che per cinque edizioni metteranno Torino e l'Italia al centro dell'attenzione mondiale per quanto riguarda il tennis , ma non solo, grazie alla presenza degli 8 migliori interpreti globali della racchetta. Una vertigine di sport e popolarità che riporta alla città della Mole il gusto lasciato dalle Olimpiadi.

Nadal? Federer? È presto per dirlo, ma non per sperare, compreso magari qualche italiano di talento, tra la new wave che si sta affermando in questi mesi, da Sinner a Berrettini, passando per il "nostro" Sonego. "Quello che è successo è stata una congiunzione astrale di quelle che si realizzano ogni mille anni - dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi - e possiamo dire di aver scalato l'Everest".

"Le ATP finals sono il più grande torneo che si possa organizzare, al mondo - prosegue - e in questi lunghi anni di rilancio del tennis italiano ci siamo posti sfide sempre più difficili. Pensavamo di non poter ambire altro che al campo base, invece siamo arrivati sul tetto del mondo, in soli sei mesi".

"All'inizio ci davano l'1% di possibilità di riuscire in questa impresa, ma non abbiamo mai avuto paura di perdere e siamo andati avanti con coraggio e con gioco di squadra per fare di Torino la capitale mondiale del tennis", dice con orgoglio la sindaca, Chiara Appendino. "Per la città è un'occasione per costruire un evento innovativo, che sfrutti le nuove tecnologie e raccolga la sfida della sostenibilità ambientale. Abbiamo il dovere di accogliere chi verrà, visto che il nome di Torino sta facendo il giro del mondo".