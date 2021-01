"Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro", il blitz con la scritta su Palazzo Chigi è partito da Torino [FOTO]

"Chi non investe nei suoi giovani, non ha futuro". E' la scritta comparsa proprio in questi minuti, appena l'oscurità ha permesso la proiezione, sulla facciata di Palazzo Chigi, uno dei centri di potere in cui da ieri si stanno consumando vertici e riunioni per cercare una soluzione alla crisi del Governo Conte-bis.



Un'iniziativa che lancia un messaggio preciso, ma soprattutto che "parte" da Torino. A metterla in atto, infatti, è stata "Uno non basta", il movimento apartitico nato all'ombra della Mole dalle associazioni no profit Visionary Days e Officine Italia-. Un’iniziativa senza precedenti, per chiedere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo stanziamento di 20 miliardi dal Recovery Fund per i giovani e le politiche del lavoro. Proprio in un momento così difficile per l'esecutivo.