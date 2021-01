Lutto a Susa: il maestro di sci Claudio Bergero muore in Francia sotto una valanga

Grande cordoglio a Susa per la morte del giovane istruttore di sci Claudio Bergero , 42 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sotto una valanga ieri mattina (giovedì 14 gennaio) in Francia, nei pressi della stazione sciistica di Courchevel/Meribel .

Claudio Bergero era uscito mercoledì mattina, da solo, per un’escursione in alta quota con sci e pelli di foca. Non vedendolo rientrare, la moglie ha allertato i soccorsi.

Abitava a Susa con la moglie Michela Molinengo, ex giocatrice di volley professionista, e i due bimi di 6 e 4 anni. D'inverno si trasferivano nella loro casa di Brides-les-Bains, a pochi chilometri da Courcheval dove lui lavorava.