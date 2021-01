Basket, la New Bags è il nuovo official partner della Reale Mutua Torino

La Reale Mutua Basket Torino ha ufficializzato l’accordo con “New Bags”, che sarà “Official Partner” per la stagione 2020-2021.

New Bags è un’azienda che produce shopper personalizzati, non più un accessorio anonimo per lo shopping, ma espressione dell’immagine aziendale, che circola nelle strade, nelle case, tra la gente, all’interno di una fiera o di un evento. New Bags realizza sacchetti personalizzati, con le più attuali soluzioni grafiche, nell’attenta ricerca di nuovi materiali e dei colori più belli. In grado di soddisfare le più diverse richieste nello studio di loghi e immagine coordinata applicabili, oltre alla produzione di velina personalizzata, lavorazioni cartotecniche, etichette adesive o tessute e nastri stampati di cotone o doppio raso. Le shoppers personalizzate accompagneranno i vostri acquisti del merchandising della Reale Mutua Basket Torino. Le nostre buste, ci teniamo a sottolinearlo, saranno di materiali riciclati, per una sempre maggiore attenzione verso l’ambiente della Reale Mutua Basket Torino.

“Un’azienda torinese – commenta Renato Nicolai, amministratore delegato Reale Mutua Torino – si aggiunge ai nostri partner. Ne siamo felici, perché crediamo fortemente nel legame con il nostro territorio”.