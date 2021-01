Coronavirus, calano ancora i ricoveri in Piemonte e i positivi sono il 4,3% dei tamponi totali

In particolare, sono stati 1056 i nuovi casi di persone positive, a fronte di 24.375 tamponi effettuati (pari al 4,3% appunto) e 15.040 antigenici. Gli asintomatici sono 423. I casi sono così ripartiti: 243 screening, 533 contatti di caso, 280 con indagine in corso; per ambito: 43 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 90 scolastico, 923 popolazione generale.

Con queste ultime 24 ore, i positivi da inizio pandemia a Torino e provincia salgono a 112.742, mentre i decessi sono 3830 (8381 in tutto il Piemonte). In tutta la regione, nell'ultima giornata si sono registrati 62 morti, ma solo due nelle ultime 24 ore.

Un altro aspetto fondamentale riguarda i ricoveri: quelli in terapia intensiva vedono un posto libero in più rispetto a ieri (162), mentre quelli in terapia non intensiva sono 2464, 58 in meno di ieri.