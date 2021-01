Dal 4 febbraio nuove ecoisole smart per la raccolta rifiuti a San Salvario

Settantadue ecoisole per la raccolta differenziata a San Salvario - tra corso Vittorio Emanuele II, corso Marconi, via Nizza e corso Massimo D'Azeglio - a partire dal 4 febbraio, con quattro bidoni 'smart' ciascuna e un sistema pensato ad hoc per lo smaltimento dell'immondizia 'da movida'. E' la nuova fase in partenza del porta a porta voluto dalla Città di Torino e messo a punto da Amiat, che seguirà uno specifico cronoprogramma in vista dell'attivazione effettiva del servizio sul territorio a fine marzo.

Illustrato in questi giorni alla Circoscrizione 8 dai tecnici, il calendario vedrà l'avvio delle comunicazioni ai cittadini nella buca delle lettere dal 20 gennaio e la consegna dei kit dal 25. I primi posizionamenti avverranno appunto il 4 febbraio, gli ultimi, probabilmente, il 15 marzo. Dopo un periodo di prova e di rodaggio del nuovo sistema intelligente, scatterà l'obbligo di tessera elettronica per tutti i nuclei coinvolti.

Ma c'è un'ulteriore novità: per favorire il rispetto ambientale anche attorno ai locali frequentati dai più giovani la sera, accanto ai quattro cassoni riservati a plastica, vetro, organico e indifferenziato, ci saranno anche dei bocchettoni aperti a tutti (che non richiedono tessera, quindi), per gettare bicchieri e bottiglie dopo la consumazione.