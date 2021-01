Viola le norma anti-Covid: ristorante etnico di via Pollenzo chiuso per 5 giorni

Nel corso dei servizi di controllo del territorio nell’area Sud della Citta, i militari dell'Arma hanno chiuso un ristorante che non rispettava le norme anti Covid.

In particolare in via Pollenzo, quartiere Pozzo Strada, i carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno contravvenzionato un ristorante etnico che stava svolgendo regolare servizio con 7 avventori seduti ai tavoli, nonostante la normativa anti Covid in zona arancione consenta soltanto l'asporto o le consegne a domicilio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare e i clienti sono stati sanzionati amministrativamente.