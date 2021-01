Condizionatori: come scegliere il modello giusto e perché è importante la loro pulizia e sanificazione

Esiste l'errata convinzione per cui i condizionatori possano essere utilizzati solo in estate, per rinfrescare l'aria, invece ricorrendo ad una particolare tecnologia, le unità interne o split possono trasformarsi in delle vere e proprie stufe elettriche.

Non a caso queste macchine termiche vengono ormai, sempre più spesso, utilizzate dappertutto (case, uffici, strutture alberghiere, attività commerciali, ecc.) per abbassare o alzare la temperatura all'interno di una stanza o di un ambiente. Insomma, i condizionatori che fanno anche da riscaldamento rappresentano un'ottima soluzione e il compromesso ideale per chi vuole impostare la giusta temperatura in casa senza spendere un capitale. Prima di vedere i vari modelli presenti sul mercato e a cosa prestare attenzione nella scelta dell'impianto di condizionamento più congruo alle proprie esigenze, è giusto parlare della pulizia e sanificazione dei condizionatori, operazioni fondamentali per il corretto funzionamento degli impianti e per la salvaguardia della propria salute.

Pulizia e sanificazione condizionatori: perché è così importante e a chi rivolgersi

Quasi tutti hanno dei condizionatori in casa ma chi, davvero, presta la giusta attenzione alla manutenzione di queste macchine termiche? Sicuramente in molti provvedono alla pulizia dei filtri, un'operazione di per sé abbastanza semplice ma non sufficiente per mettersi al riparo da infezioni e malattie causate da batteri e agenti patogeni. Purtroppo il mancato rispetto delle norme di manutenzione e di igiene degli impianti di condizionamento è causa di problemi respiratori, allergie e, nei casi più gravi, pertosse e polmoniti. L'importanza delle operazioni di pulizia e sanificazione non è solo legata alle questioni di salute ma anche al benessere dell'impianto stesso, in quanto permette di:

conservare l'impianto in condizioni di massima efficienza;

farlo durare il più a lungo possibile;

usufruire di minori consumi energetici in bolletta.

Pulizia e sanificazione condizionatori: come viene eseguita

Una impresa specializzata nella pulizia e sanificazione dei climatizzatori procede per step, provvedendo prima, grazie all'ausilio di specifiche attrezzature, alla pulizia dei filtri. I filtri svolgono infatti l'importante funzione di trattenere polline, batteri, odori e rimettere in circolo l'aria una volta che questa è stata perfettamente purificata. Dopodiché si provvede alla pulizia del corpo esterno, generalmente trattato con un compressore ad aria. Decisamente più complessa e articolata è la pulizia del corpo interno che per le sue particolari caratteristiche richiede attrezzature specifiche e mani esperte. Questa ha inizio con l'aspirazione meccanica della polvere e dei detriti che si sono depositati all'interno. Si prosegue poi con la schiumazione (un'operazione volta a ricoprire il condizionatore con della schiuma secca utile per sciogliere lo sporco), aspirazione della schiuma e trattamento con vapore ad alta pressione. Alla fine dell'intero processo vengono poi utilizzati degli appositi prodotti disinfettanti.

Come scegliere il climatizzatore giusto

Prima di procedere all'acquisto di un climatizzatore è bene capire se si vuole optare per uno ad aria fredda oppure anche dotato della funzione aria calda. Quest'ultimo impianto di condizionamento, detto anche pompa di calore, è molto utile quando si ha l'esigenza di riscaldare gli ambienti, solo per poche ore. Nell'acquisto del modello più consono alle proprie esigenze e per fare un ottimo investimento occorre prestare attenzione a tutta una serie di fattori, tra cui:

la presenza della tecnologia inverter, che permette ai climatizzatori di regolare automaticamente la potenza necessaria a mantenere costante la temperatura impostata, evitando continui spegnimenti e accensioni che finiscono per pesare sulla bolletta;

la classe energetica. I condizionatori di classe A++ e A+++ fanno risparmiare dal 20% e del 30% in più rispetto a dei condizionatori di classe A;

il grado di silenziosità. Il livello di rumore prodotto da un condizionatore viene misurato in decibel. I moderni condizionatori hanno una rumorosità inferiore a 35 dB. Si possono considerare abbastanza silenziosi i condizionatori che hanno un livello di rumore compreso tra i 25 e i 30 dB. Alcuni modelli di alta qualità, infine, vantano livelli anche più bassi, che si aggirano attorno ai 19 dB;

gas refrigeranti a basso impatto ambientale;

eventuali funzionalità di deumidificazione e purificazione dell'aria.

Va, inoltre, ricordato che sulla scelta ovviamente incide anche il tipo di modello che si preferisce, se mobile o fisso. Quelli fissi, a loro volta, si suddividono in monoblocco, split e multi-split.