Scuola e trasporti, 260 i posti prenotati con l'App 'LineaQui' di Gtt

Oggi, lunedì 18 gennaio, con la ripresa delle scuole di secondo grado in presenza, il servizio di trasporto GTT per gli studenti si è svolto senza alcuna criticità e nel pieno rispetto delle norme anticontagio che prevedono un livello massimo di riempimento dei mezzi al 50%.

Gli interventi di potenziamento del servizio previsti per gli studenti sono stati efficaci sia nell’area urbana di Torino sia in quelle suburbana (prima cintura di Torino) ed extraurbana; le linee hanno viaggiato con regolarità e non sono stati segnalati particolari episodi di assembramento alle fermate, molte delle quali presidiate da personale GTT. Questo è ancora più ragguardevole visto che la prima giornata era caratterizzata da orari non ancora definitivi e dalla necessità di sincronizzare i momenti del potenziamento con gli orari di entrata e uscita dei ragazzi.

Nell’area urbana e suburbana 50 autobus aggiuntivi hanno potenziato 27 linee che servono Istituti Scolastici di secondo grado. Le linee interessate sono state: 11 – 14 – 17 –30 – 35 – 36 – 36N – 45 – 46 – 49 – 50 – 52 - 57 - 59-59b – 61 – 62 – – 67 – 69 – 72-72b– 74 – 75 – 81 – CP1 – RV2 – SF2 – VE1. La metro ha viaggiato dalle 7 alle 10 con frequenza ridotta a 2 minuti. A seguito del monitoraggio effettuato da Gtt, è emerso che le linee più utilizzate sono state la 5 , la 11 e la 61. A partire da questo dato si opererà domani per una ottimizzazione dei turni flessibili a disposizione della centrale operativa.

Anche per l servizio di trasporto extraurbano non vi sono state segnalazioni di particolare affollamento a bordo o assembramenti alle fermate; 30 mezzi in più hanno rafforzato i servizi dell’eporediese, della zona di Chivasso-Caluso, della Torino-Alba e delle zone di Giaveno e Pinerolese. Domani sarà posta particolare attenzione alla zona di Ivrea per migliorare ulteriormente la sincronizzazione dei turni aggiuntivi con gli orari di alcuni istituti.

In particolare sulla Torino-Pinerolo è partita oggi la sperimentazione dell’APP di prenotazione “LineQui” che risulta, dai numeri in nostro possesso, essere molto apprezzata dai ragazzi. Sono state oltre 260 le prenotazioni, con un'occupazione del 60% dei posti prenotabili, sulla nuova App avviata in via sperimentale da Gtt in occasione della ripresa delle lezioni in presenza delle scuole superiori.

Lungo la tratta Torino-Pinerolo il servizio si è svolto con regolarità e il sistema di prenotazione, come preventivato, ha consentito una migliore distribuzione dei ragazzi sulle diverse corse, riducendo ulteriormente il rischio di affollamenti a bordo o in fermata. GTT proseguirà a monitorare il servizio di prenotazione con l’intenzione, nel caso in cui questa prima fase di sperimentazione proseguisse positivamente, di estenderlo anche su altre linee dedicate agli studenti.