Gabry Ponte si opera al cuore, Appendino: "Un abbraccio forte, ti vogliamo vedere presto in concerto a Torino". E i fan si scatenano

Il cuore di Gabry Ponte "non va a tempo": per questo, il noto dj e producer torinese, ex Eiffel65 (quelli che alla fine degli anni 90 cantavano "I'm blue dabadee dabadaa", canzone simbolo della dance italiana di fine millennio) si sottoporrà domani a una delicatissima operazione chirurgica.

Una notizia che lo stesso Gabry Ponte ha voluto annunciare sul suo profilo Facebook, in italiano e in inglese, chiedendo ai suoi fan di fargli gli auguri e di "mandare tanta energia positiva".

Tra le moltissime migliaia di reazioni, anche quella della sindaca Chiara Appendino, che sotto il post del dj ha commentato: "Un abbraccio forte Gabry Ponte, ti vogliamo vedere presto in concerto a Torino". Decine anche i commenti sotto l'augurio di Appendino: da chi non si lascia sfuggire l'occasione e chiede "quando" si terrà il concerto a chi affianca la figura di Gabry Ponte a quella di Gigi D'Agostino, altra icona della dance e anche lui di Torino.

"Ciao devo dirvi una cosa...", recita il post di Gabry Ponte, "Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa...ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni...e a noi non piacciono le complicazioni vero? Quindi eccomi qua nel mio improbabile pigiama e domani mattina me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!".