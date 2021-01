Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, i Moderati chiedono l'apertura della nuova sede

"Sosteniamo convintamente, come Moderati, il progetto di realizzare il nuovo Reparto Volo dei Vigili del Fuoco del Piemonte presso l’Aeroporto Aeritalia Torino: ho appena chiesto aggiornamenti, con un'interpellanza, sullo stato di avanzamento del progetto", ha dichiarato Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Mi auguro che i recenti rallentamenti siano stati davvero ed esclusivamente l'effetto della pandemia e non dovuti a un ripensamento politico, neppure parziale. Realizzare questa infrastruttura a Collegno è l'unica possibilità percorribile - prosegue Magliano - Il progetto sarebbe utilissimo anche per i nostri AIB e potenzierebbe ulteriormente il nostro già blasonato sistema di controllo e di intervento sugli incendi e sulle calamità naturali. Chiediamo con forza che tutte le pratiche ripartano e ci auguriamo di arrivare in tempi brevi all'inaugurazione dell'infrastruttura. Anche così possiamo ringraziare i nostri Vigili del Fuoco per il loro impegno e la loro dedizione".

"La proposta di collocare il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Torino sul sedime aeroportuale Aeritalia è ultradecennale. L'Aeroporto di Torino-Aeritalia (ICAO: LIMA) si trova sul territorio del Comune di Collegno con ingresso in strada della Berlia 500 a Torino: la Società Torino Nuova Economia (TNE) ha recentemente ribadito, a proposito, la sua totale apertura. Il Ministero dell’Interno, che ritiene indispensabile dotare il Reparto Volo di Torino di una sede più ampia, ha precisato che i necessari fondi potranno essere stanziati", ha spiegato l'esponente dei Moderati.

"Ulteriori sviluppi futuri saranno inoltre possibili per esempio con convenzioni AIB. Dopo oltre dieci anni, auspico che questo progetto possa diventare realtà", ha concluso Magliano.