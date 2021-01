Sabato lezione aperta di Matteo Saudino: "Priorità alla scuola in Piemonte"

sabato lezione aperta di Matteo Saudino in piazza Castello

Paideia è il termine che nell'antica Grecia denotava il modello pedagogico in vigore ad Atene nel V secolo a.C., riferendosi non solo all'istruzione scolastica dei fanciulli, ma anche al loro sviluppo etico e spirituale al fine di renderli cittadini perfetti e completi, una forma elevata di cultura in grado di guidare il loro inserimento armonico nella società.

Con questa idea di fondo Matteo Saudino, ideatore e autore di BarbaSophia, il canale YouTube di lezioni di filosofia e storia più seguito d’Italia, sarà in Piazza Castello il 23 gennaio alle 12 in una lezione aperta rivolta agli studenti, agli insegnanti, ai genitori e a chiunque sia interessato.

Autore anche dell’ultimo bestseller La filosofia non è più una barba, dove, partendo dal racconto delle memorabili morti di quindici grandi filosofi, Matteo Saudino svela lo stretto legame che intreccia vita e pensiero: una prospettiva originale per comprendere a fondo il pensiero dei grandi filosofi e arricchire la nostra conoscenza.

L’incontro, organizzato da Pas Piemonte con gli studenti di Last-Laboratorio Studentesco e Rinascimento Studentesco, ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla scuola e su un certo tipo di istruzione ed è dedicato a chi ha ancora il piacere di respirare quanto la Scuola sia fondamentale nella crescita dell’individuo e della società e ancora di più a chi questo piacere lo ha dimenticato.