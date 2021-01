I migliori parcheggi dell'aeroporto di Malpensa, se si viaggia da Torino

Nonostante il terribile periodo che stiamo vivendo, causa la continua pandemia del Coronavirus, tra un Dpcm e l’altro c’è il modo di potersi spostare con l’aereo. C’è chi deve raggiungere un luogo non vicino per lavoro o chi vuole approfittarne (quando è possibile) di regalarsi una breve vacanza lontana dall’Italia.

Da Torino a Malpensa: i migliori parcheggi all’aeroporto lombardo

Per chi parte da Torino analizziamo in questa sezione come raggiungere uno degli aeroporti più importanti d’Italia. Una volta arrivati ecco come sarà semplice trovare un parcheggio a Malpensa, per portare un vostro caro in partenza o andarlo a prendere in arrivo da una meta lontana con l’aereo di turno. Ma come funziona tutto questo meccanismo?

Per non arrivare impreparati (visto anche il pericolo del traffico che lungo le varie tangenziali può essere costante) basterà un click sul web per cercare i migliori parcheggi all’aeroporto di Milano Malpensa, senza bisogno di cercarlo per ore. L’unica cosa da fare sarà quella di analizzare bene la mappa che vi indicherà la somma di denaro per i parcheggi a Malpensa che sono a disposizione con prezzi molto convenienti rispetto ad altri scali.

Da Milano a Malpensa in bici: è possibile?

Un’altra curiosità che andiamo a trattare è quella relativa alla tratta da Milano a Malpensa in bici, visto che entro il 2026 tutto questo sarà possibile. Questo progetto importante è stato annunciato qualche tempo fa dal presidente di Ferrovie Nord Milano, che prevede una ciclabile lunga più di 70 km con collegamento dalla stazione milanese di Cadorna fino al Terminal 2 dell’aeroporto lombardo.

Una soluzione davvero innovativa e che regalerebbe tanta curiosità intorno alla riuscita del progetto. Raggiungere quindi Malpensa da Milano in bicicletta sarà possibile tra qualche anno, una cosa che renderà unico il tragitto da Cadorna all’aeroporto di Malpensa.